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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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На востоке Турции произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло на востоке Турции
Вид на город Шанлыурфа
Вид на город Шанлыурфа (Фото: Wikimedia Commons)

На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 5,2, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр. Очаг залегал на глубине 5 км.

Подземные толчки были зафиксированы на расстоянии 133 км к северо-западу от Шанлыурфы и в 11 км к югу от города Малатья. Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями Турции сообщает, что землетрясение произошло в провинции Малатья. В ведомстве магнитуду оценили в 5,6. Глава организации Юнус Сезер на своей странице в Twitter заявил, что команды управления «приведены в боевую готовность» после регистрации подземного толчка.

Крупное землетрясение произошло в Турции 6 февраля, в результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 44,3 тыс. человек. Стихийное бедствие затронуло соседнюю Сирию: как сообщили в ВОЗ 12 февраля, там погибли 8,5 тыс. человек. С момента первого землетрясения продолжаются афтершоки, их количество превысило 7 тыс.

26 февраля подземные толчки магнитудой 4,4 зафиксировали в южной части Турции, на границе с Сирией. Очаг залегал на глубине 2 км.

23 февраля в Стамбуле начали снос 318 домов из-за риска обрушения «в любой момент». «Чтобы ускорить и поощрить этот процесс, мы предоставляем дополнительные 4,5 тыс. лир за квартиры в опасных зданиях. Приглашаю всех к серьезному сотрудничеству в этом вопросе», — заявил мэр города Экрем Имамоглу.

На востоке Турции произошло землетрясение
На востоке Турции произошло землетрясение

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