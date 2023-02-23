В Стамбуле начали снос 300 домов из-за риска обрушения «в любой момент»

Жители Стамбула за три года направили 30 тыс. заявок о проверке дома на устойчивость, за 2,5 недели после недавних землетрясений число заявок составило почти 40 тыс. Власти снесут 318 наиболее опасных домов и выплатят компенсации

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В Стамбуле начали процесс сноса домов, которые с помощью быстрого метода сканирования отнесли к наивысшей категории риска обрушения, заявил в Twitter мэр города Экрем Имамоглу.

«Чтобы ускорить и поощрить этот процесс, мы предоставляем дополнительные 4,5 тыс. лир за квартиры в опасных зданиях. Приглашаю всех к серьезному сотрудничеству в этом вопросе», — добавил он.

В конце прошлой недели, 17 февраля, в администрации Стамбула насчитали 318 зданий, которые могут моментально обрушиться в случае землетрясения. В них проживают 10 тыс. человек. «Еще 1525 относятся к категориям D и E — высокого риска. Мы подготовили план сначала для 318 зданий, где проживают 10 тысяч человек — дома будут эвакуированы, владельцам квартир будет компенсирована стоимость аренды квартиры», — рассказал помощник генсекретаря Стамбула Бугра Гёкче.

Он добавил, в городе уже четвертый год действует совместная с техническим университетом программа бесплатной оценки устойчивости домов за 90 дней. За три года власти получили около 30 тыс, обращений, а за период после землетрясений 6 февраля поступило почти 40 тыс. заявок, рассказал он.

В Турции с начала февраля произошло несколько крупных земтрясений. С 6 февраля, когда произошло первое мощное землетрясение, было зафиксировано свыше 7 тыс. афтершоков. Два новых землетрясения произошли вечером 20 февраля на юго-востоке Турции, в Хатае. Первое с магнитудой 6,4 выявили в районе Дефне, второе — сирийской границы.

Погибли более 42 тыс. человек, многие дома оказались разрушены. Турецкие прокуроры отмечали, что разрушенные дома были построены с нарушениями, в частности, состав песка и гравия в бетоне не соответствовал требованиям.