Число жертв землетрясений в Турции превысило 44,3 тыс.

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 44 374 человек

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В Турции в результате серии землетрясений погибли 44 374 человека, передает телеканал TRT Haber со ссылкой на данные турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD). Ранее сообщалось о 44 218 погибших.

«К настоящему времени произошло почти 10 тыс. афтершоков. Поисково-спасательные операции завершены почти в 21 тыс. зданий. При этом погибли 44 374 человека. В настоящее время операции сопровождают 8182 поисково-спасательные службы», — передаются слова главы AFAD Юнуса Сезера.

По данным Reuters, общее число погибших в Турции и Сирии в результате землетрясений превысило 50 тыс. человек.

Крупное землетрясение произошло в Турции 6 февраля. Президент Реджеп Тайип Эрдоган называл его самым разрушительным в истории страны. После него в стране произошел ряд других подземных толчков. 26 февраля землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в южной части Турции, на границе с Сирией. Эпицентр располагался на расстоянии 25 км к юго-западу от города Антакья. Очаг залегал на глубине 2 км.

25 февраля The Associated Press (AP) со ссылкой на турецкое правительство сообщило, что в стране начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий в ходе ряда землетрясений. 184 подозреваемых, включая строительных подрядчиков, владельцев и менеджеров зданий, заключили под стражу до решения суда.

Эксперты, опрошенные AP, отмечали, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и методов, некоторые из них не соответствовали государственным стандартам.