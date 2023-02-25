В Турции 612 человек стали фигурантами расследования после землетрясения
В Турции начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий в ходе ряда землетрясений, сообщило Associated Press со ссылкой на турецкое правительство.
Министр юстиции страны Бекир Боздаг сообщил, что 184 подозреваемых заключили под стражу до решения суда. Среди них оказались строительные подрядчики, владельцы или менеджеры зданий.
Многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и методов, некоторые из них не соответствовали государственным стандартам, пишет AP со ссылкой на экспертов.
Крупнейшее в истории Турции за последние почти 100 лет землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. По последним данным, в результате землетрясений погибли более 44,2 тыс. человек.
По данным AFAD, после землетрясений в центре Кахраманмараша произошло 9136 афтершоков, из региона эвакуировали более 528 тыс. человек. Поисково-спасательный персонал все еще работает в зоне происшествия.
Подземные толчки в стране продолжаются до сих пор. Так, 23 февраля землетрясение магнитудой 5,0 было зарегистрировано в турецкой провинции Хатай. Эпицентр подземных толчков находился в районе Дефне. Очаг залегал на глубине 9,7 км. Информация о разрушениях не поступала.