«Роскосмос» назвал дату полета россиянина Федяева к МКС на Crew Dragon

«Роскосмос»: Crew Dragon с космонавтом Федяевым отправится на МКС в феврале 2023 года

Андрей Федяев (Фото: «Роскосмос»)

Российский космонавт Андрей Федяев отправится на Международную космическую станцию (МКС) на американском пилотируемом корабле Crew Dragon в составе экипажа миссии Crew-6 в середине февраля следующего года, сообщает госкорпорация «Роскосмос».

Помимо Федяева в экипаж миссии Crew-6 войдут астронавты NASA Стивен Боуэн и Вуди Хобург, а также астронавт из ОАЭ Султан аль-Нейади.

В марте 2023 года в рамках перекрестных полетов астронавт NASA Лорел О'Хара вместе с российскими космонавтами Олегом Кононенко и Николаем Чубом отправится к МКС на корабле «Союз МС-23».

В августе Федяева признали годным по состоянию здоровья к полету в составе экипажа Crew Dragon.

Осенью 2022 года на станцию на «Союзе МС-22» прилетел астронавт NASA Франциско Рубио, а на Crew Dragon (миссия Crew-5) — космонавт «Роскосмоса» Анна Кикина.

Соглашение по программе перекрестных полетов «Роскосмос» и NASA подписали в июле. Оно предполагает по три полета российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских. Это нужно, чтобы в случае нештатной ситуации обеспечить присутствие на российском и американском сегментах МКС хотя бы одного космонавта «Роскосмоса» или астронавта NASA соответственно.