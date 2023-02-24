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Летящий на замену аварийного корабля у МКС «Союз МС-23» вышел на орбиту

Роскосмос: «Союз МС-23», который заменит аварийный корабль у МКС, штатно вышел на орбиту
Через двое суток корабль «Союз МС-23» должен состыковаться с МКС из-за разгерметизации на «Союзе МС-22». Причиной инцидента стало столкновение с микрометеоритом, прежде такие случаи не приводили к настолько серьезным последствиям
Фото: Сергей Карпухин ТАСС
Фото: Сергей Карпухин ТАСС

Ракета-носитель «Союз-2.1а» с беспилотным кораблем «Союз МС-23» успешно стартовала с космодрома Байконул, корабль выведен на орбиту, сообщает «Роскосмос» в телеграм-канале.

«Выведение корабля на заданную орбиту и отделение от третьей ступени ракеты, а также раскрытие антенн и панелей солнечных батарей корабля прошли штатно», — сказано в сообщении.

«Союз МС-23» движется к Международной космической станции, его стыковка к модулю «Поиск» должна пройти 26 февраля в 4:01 мск.

Этот корабль должен заменить «Союз МС-22», на котором в декабре прошлого года произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. Это привело к повышению температуры на корабле до 30 градусов. По данным «Роскосмоса», утечка могла произойти из-за попадания в микрометеорита в радитор.

«Случаи пробоя микрометеороидом космического корабля или орбитальной станции происходили ранее, но в отличие от «Союза МС-22» они никогда не приводили к таким серьезным последствиям. При этом пока ни у одной страны в мире нет системы наблюдения, позволяющей отслеживать микрометеороиды таких размеров — около 1 мм», — рассказывали в госкорпорации.

В связи с ситуацией на «Союзе МС-22» задачи программы российского сегмента международной космической станции отменены не будут, даты полетов лишь несколько сдвинутся. Так космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и астронавт Лорал О’Хара отправятся на МКС в сентябре 2023 года на «Союзе МС-24», с осени этого года на весну следующего сдвинули полета полет первого космонавта Белоруссии.

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