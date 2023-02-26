Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 79,57 (-0,19) Инвестиции, 22 фев, 15:56 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 74,71 (-0,15) Инвестиции, 22 фев, 15:56
«Союз МС-23» пристыковался к МКС для замены поврежденного «Союза МС-22» Технологии и медиа, 05:21
Глава ЦРУ не исключил передачу Китаем оружия Москве Политика, 05:10
Полянский обвинил Запад в давлении при голосовании по резолюции ООН Политика, 04:59
МИД России обвинил Запад в срыве коллективных решений на встрече G20 Политика, 04:31
Посольство России в ФРГ поблагодарило за возложение цветов к танку Политика, 04:13
В Чехии заявили о продолжении прокачки нефти по «Дружбе» Политика, 04:11
FT сообщила об ошибках трейдера Trafigura, обманутого на $577 млн Бизнес, 03:37
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Бортников прокомментировал приостановку участия в ДСНВ Политика, 03:25
Землетрясение магнитудой 6 произошло у Курил Общество, 02:58
В Венгрии заявили, что НАТО мог предотвратить конфликт на Украине Политика, 02:47
Бой Флойда Мейвезера и экс-бойца Bellator завершился ничьей Спорт, 02:37
Претендент на пост президента заявил о слабости США из-за помощи Киеву Политика, 02:16
Москалькова назвала санкции ЕС нарушением прав человека Политика, 02:09
Еврокомиссия оценила торговые санкции против России в 12,7 млрд евро Экономика, 01:52
Технологии и медиа ,  
0 

«Союз МС-23» пристыковался к МКС для замены поврежденного «Союза МС-22»

Корабль «Союз МС-23» пристыковался к МКС для замены поврежденного «Союза МС-22»

Космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вместо поврежденного «Союза МС-22», пристыковался к МКС, сообщил «Роскосмос».

Корабль причалил к модулю «Поиск». Стыковка прошла в автоматическом режиме.

В апреле-мае планируется выход российских космонавтов в открытый космос, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Они должны будут дополнительно оснастить многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

В декабре на «Союзе МС-22», на замену которому прибыл «Союз МС-23», произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. По данным «Роскосмоса», причиной стало попадание микрометеорита в радиатор.

Космонавты Прокопьев, Петелин и астронавт Рубио должны были вернуться на Землю в марте, но полет отложили до сентября. Теперь им придется провести на МКС более 370 дней — это будет новый рекорд по длительности пребывания на станции.

Теги
Роскосмос МКС «Союз МС»
Материалы по теме
Орбиту МКС подняли для беспилотной посадки «Союз МС-22»
Технологии и медиа
Грузовой корабль «Прогресс МС-21» завершил миссию и был разрушен
Технологии и медиа
«Роскосмос» опубликовал фото пробоины в «Союзе»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter