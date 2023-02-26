«Союз МС-23» пристыковался к МКС для замены поврежденного «Союза МС-22»

Космический корабль «Союз МС-23», который должен вернуть на Землю космонавтов Сергея Прокопьева, Дмитрия Петелина и астронавта Фрэнка Рубио вместо поврежденного «Союза МС-22», пристыковался к МКС, сообщил «Роскосмос».

Корабль причалил к модулю «Поиск». Стыковка прошла в автоматическом режиме.

В апреле-мае планируется выход российских космонавтов в открытый космос, сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов. Они должны будут дополнительно оснастить многоцелевой лабораторный модуль «Наука».

В декабре на «Союзе МС-22», на замену которому прибыл «Союз МС-23», произошла разгерметизация внешнего контура системы обеспечения теплового режима и утечка охлаждающей жидкости. По данным «Роскосмоса», причиной стало попадание микрометеорита в радиатор.

Космонавты Прокопьев, Петелин и астронавт Рубио должны были вернуться на Землю в марте, но полет отложили до сентября. Теперь им придется провести на МКС более 370 дней — это будет новый рекорд по длительности пребывания на станции.