В Киеве и нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Киеве и шести областях Украины
Воздушную тревогу объявили в Киеве, Киевской, Черниговской, Полтавской, Житомирской, Днепропетровской и Харьковской областях Украины, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения, а также сообщают власти областных администраций.
Сирены тревоги также слышны в подконтрольной Киеву части ДНР. Первые сигналы прозвучали в 23:02 (00:02 по мск).
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак в своем телеграм-канале сообщил о работе ПВО в Бориспольском и Броварском районах Киевской области.
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