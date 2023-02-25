Воздушную тревогу объявили в шести областях Украины

В центре и на востоке Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Сумской областях Украины, следует из данных сервисов, которые отслеживают такие оповещения.

О том, что в Полтавской области, звучат сирены тревоги, сообщил глава областной администрации Дмитрий Лунин в телеграм-канале.

Кроме того, тревогу объявили и в подконтрольных Украине частях ДНР и Запорожской области.

Первые сигналы прозвучали в 00:07 (01:07 по мск).

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября прошлого года. 23 февраля сирены тревоги прозвучали в Киеве, там были слышны взрывы, в области сработала система ПВО. Также взрыв прогремел и в центре Одессы. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщал об ударе по Купянскому району.

Минобороны России неоднократно сообщало о ракетных ударах по объектам военного управления и энергетической системы Украины. Россия наносит удары по инфраструктуре Украины в ответ на взрыв на Крымском мосту и подрыв ЛЭП Курской АЭС, объяснял президент Владимир Путин.