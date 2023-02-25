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По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
Фото: Lisi Niesner / Reuters
Фото: Lisi Niesner / Reuters

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, а также в контролируемых украинскими военными частях Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, следует из онлайн-карты оповещений.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября. Тогда российская сторона начала наносить ракетные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры и военного управления. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

23 февраля сирены тревоги прозвучали в Киеве, там были слышны взрывы, в области сработала система ПВО. Также взрыв прогремел и в центре Одессы. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщал об ударе по Купянскому району.

По всей территории Украины объявили воздушную тревогу
По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Теги
Военная операция на Украине Воздушная тревога
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