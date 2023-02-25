По всей территории Украины объявили воздушную тревогу

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Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, а также в контролируемых украинскими военными частях Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР, следует из онлайн-карты оповещений.

Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября. Тогда российская сторона начала наносить ракетные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры и военного управления. Президент России Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.

23 февраля сирены тревоги прозвучали в Киеве, там были слышны взрывы, в области сработала система ПВО. Также взрыв прогремел и в центре Одессы. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщал об ударе по Купянскому району.