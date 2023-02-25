По всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили по всей территории Украины второй раз за день
По всей территории Украины второй раз за день объявили воздушную тревогу, следует из онлайн-карты оповещений.
Предупреждение также коснулось контролируемых украинскими военными частей Херсонской, Запорожской областей, ДНР и ЛНР. Первые сигналы прозвучали в 16:56 мск.
Тревогу ранее 25 февраля объявили по всей территории Украины в районе 10:29 мск утром. В 00:07 в этот же день оповещение также появилось в Днепропетровской, Харьковской, Полтавской, Кировоградской, Черкасской и Сумской областях Украины. Кроме того, тревогу объявили и в подконтрольных Украине частях ДНР и Запорожской области.
Воздушную тревогу на Украине объявляют регулярно с середины октября прошлого года. Тогда Россия нанесла ракетные удары по объектам украинской энергетической инфраструктуры и военного управления. Российский президент Владимир Путин называл их ответом на теракт на Крымском мосту и подрыв линий электропередачи на Курской АЭС.