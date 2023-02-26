Приложение МТС Pay пропало из AppStore и Google Play

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Сервис бесконтактной оплаты «МТС Pay» пропал из магазина приложений AppStore для iOS-устройств и из Google Play для Android-устройств, убедился корреспондент РБК.

Приложение было запущено 1 февраля 2023 года. Сервис позволяет клиентам бесконтактно оплачивать покупки при помощи технологии NGC на смартфоне. Приложение подразумевает авторизацию и добавление карт системы МИР для оплаты.

25 февраля приложение МТС Банка также было удалено из этих магазинов приложений. В сообщении кредитной организации говорилось, что пользователи, у которых установлена программа, смогут и дальше ею пользоваться, а владельцы смартфонов на операционной системе Android могут скачать ее с сайта банка.

24 февраля США и Великобритания ввели санкции против МТС Банка. Кроме него под ограничения попали еще десять российских кредитных организаций — Московский кредитный банк, банк «Уралсиб», банк «Зенит» и другие.