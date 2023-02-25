ОАЭ изучит варианты работы МТС банка после санкций США и Британии

Центробанк Объединенных Арабских Эмиратов изучит варианты дальнейшей работы МТС банка после того, как США и Великобритания ввели против него санкции, передает агентство WAM со ссылкой на заявление регулятора.

«Центральный банк в настоящее время изучает доступные варианты в связи с новым статусом банка и своевременно примет соответствующее решение в этом отношении, принимая во внимание обязательства, взятые филиалом [банка] ранее», — говорится в сообщении.

МТС Банк получил лицензию Центробанка ОАЭ в начале 2023 года и зарегистрировал филиал в Абу-Даби. Регулятор объяснил, что выдал разрешение МТС банку после того, как изучил, что тот соответствует критериям лицензирования для филиалов иностранных банков. «Банк внес свой вклад в поддержку законной торговли между двумя странами и обслуживание русского сообщества в ОАЭ», — отметили в Центробанке.

24 февраля власти США и Британии ввели санкции против нескольких российских банков, в их числе оказался и МТС банк. Кроме него, под ограничения США попали еще десять банков — Московский кредитный банк, банк «Уралсиб», банк «Зенит», Металлургический инвестиционный банк, СДМ-банк и другие.

Великобритания, помимо МТС банка, внесла в санкционный список банки «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург». «У МТС Банка нет активов в Великобритании. Банк заблаговременно прекратил расчеты в фунтах стерлингов. МТС Банк работает в штатном режиме и продолжит выполнять все обязательства перед своими клиентами», — прокомментировали в банке попадание под британские санкции.