Приложение МТС Банка из-за санкций удалили из AppStore и Google Play

Приложение МТС Банка исчезло из AppStore и Google Play после санкций США и Британии

Фото: Светлана Шевченко / РИА Новости

Приложение МТС Банка пропало из магазинов App Store и Google Play, сообщает кредитная организация в своем телеграм-канале.

В сообщении отмечается, что те, у кого уже установлено приложение, смогут пользоваться им и дальше. Владельцы смартфонов на операционной системе Android могут скачать его из магазина RuStore или с сайта банка. Пользователи с гаджетами на iOS пока такой возможности не имеют — им рекомендуют пользоваться личным кабинетом на сайте.

24 февраля США и Великобритания ввели санкции против нескольких российских банков, в их числе оказался и МТС Банк. Кроме него, под ограничения США попали еще десять банков — Московский кредитный банк, банк «Уралсиб», банк «Зенит», Металлургический инвестиционный банк, СДМ-банк и другие. Великобритания, помимо МТС Банка, внесла в санкционный список банки «Уралсиб», «Зенит» и «Санкт-Петербург».