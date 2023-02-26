В Венгрии посоветовали главе МИД Словакии обратиться к врачу

Главе МИД Словакии посоветовали пойти к врачу за мат в сторону премьера Венгрии Орбана

Министру иностранных дел Словакии Растиславу Качеру, который обматерил венгерского премьера Виктора Орбана, следует обратиться к врачу, заявил глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш, передает Nepszava.

«Министр иностранных дел Словакии должен обратиться к врачу со своими личными проблемами» — сказал Гуяйш на пресс-конференции в ответ на просьбу прокомментировать высказывание Качера об Орбане.

22 февраля словацкий министр обматерил премьера Венгрии за его позицию о невмешательстве в украинский конфликт. По мнению Качера, уверенность Орбана, что «это не наша война», является морально неприемлемой.

«На выходных их карпатский пророк разглагольствовал о том, что это не наша война. Это «просто военный конфликт между двумя славянскими государствами». Надо было оставить их в покое, изолировать. То есть пусть россияне быстренько перебьют украинцев. Пусть они не волнуются. Как отвратительно. Как жалко», — заявил министр, добавив нецензурное ругательство на русском языке.

В ответ глава парламентского комитета Венгрии по иностранным делам Жолт Немет заявил, что обеспокоен психическим здоровьем Качера. А госсекретарь венгерского МИДа Тамаш Менцер назвал его провокатором, к которому «следует относиться соответственно».

Венгрия — одна из немногих стран ЕС, которая отказалась поставлять оружие на Украину и не раз выступала за смягчение антироссийских санкций. Орбан неоднократно заявлял о необходимости диалога России и США по конфликту на Украине, подчеркнув: «Если они не будут вести переговоры, мира не будет». Он призвал сперва добиться перемирия, а лишь затем обсуждать границы Украины.

Высказывания Орбана неоднократно вызывали критику в Киеве. МИД Украины обвинил его в «патологическом пренебрежении» к Киеву и отметил «политическую близорукость» премьера. В ведомстве сочли, что он косвенно «призывает Украину к поражению».