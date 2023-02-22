МИД Венгрии назвал провокацией брань словацкого министра в адрес Орбана

Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Словакии Растислав Качер, который перешел на нецензурную лексику в ходе заочной дискуссии с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, является провокатором, заявил госсекретарь венгерского МИДа Тамаш Менцер, передает PestiSracok.

«Растислав Качер — провокатор, и к нему следует относиться соответственно. <...> Мы не поддадимся на провокацию», — сказал он.

Качер ранее раскритиковал Орбана за «антиукраинскую позицию». В частности, словацкий министр заявил, что военная помощь Украине является «морально правильной, поскольку россияне вторглись в страну». Он подчеркнул, что Евросоюз един в помощи Киеву — только Венгрия держится в стороне. Глава МИД Словакии отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что «это не наша война», является морально неприемлемой.

В ответ на это заявление глава парламентского комитета Венгрии по иностранным делам Жолт Немет посоветовал Качеру обратиться к психиатру. Менцер отметил, что МИД Венгрии согласен с его мнением.

В конце февраля прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет поставлять оружие Украине. В Венгрии также выступали за смягчение санкций против России. Так, в октябре Венгрия добилась того, чтобы потолок цен на российскую нефть не распространялся на трубопроводные поставки, а в случае чрезвычайной ситуации — на морскую транспортировку. Орбан также отмечал, что власти страны находятся не на хорошей или плохой стороне истории, а на «провенгерской».