МИД Венгрии назвал провокацией брань словацкого министра в адрес Орбана

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 79,76 (+0,63) Инвестиции, 21 фев, 19:36 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 74,86 (+0,82) Инвестиции, 21 фев, 19:29
Комитет Госдумы поддержал проект о приостановке участия России в ДСНВ Политика, 10:09
Медведев заявил о праве России защищаться ядерным оружием Политика, 10:05
В Королеве автомобиль сбил двоих детей на пешеходном переходе Общество, 10:02
МЧС объяснило сообщения об угрозе «ракетного удара» в эфире радиостанций Общество, 09:55
«Канадский Баффет» заявил о рекордном завышении цен на акции IT-сектора Инвестиции, 09:55
«Негде спрятаться»: почему норвежский суверенный фонд теряет деньги Pro, 09:50
Электронные сервисы: что популярно у школьников, родителей и учителей Специальный проект, 09:48
Нетворкинг: как заводить полезные знакомства
За 5 дней вы научитесь производить нужное впечатление и извлекать пользу из новых контактов
Прокачать навык
Канадец установил рекорд результативности НХЛ в XXI веке Спорт, 09:44
Курс биткоина упал на $1 тыс. и опустился ниже $24 тыс. Крипто, 09:31
Платья из пульверизатора, нейросети и дипфейки: 10 громких трендов за год РБК и Omoda, 09:25
На какие уловки и хитрости идут супруги при разделе имущества Pro, 09:22
Марочко заявил об отражении атаки ВСУ на краснолиманском направлении Политика, 09:17
В Петербурге произошел пожар в многоэтажке Общество, 09:11
Володин попросил США не валять дурака Политика, 09:02
Политика ,  
0 

МИД Венгрии назвал провокацией брань словацкого министра в адрес Орбана

Госсекретарь МИД Венгрии: выругавшийся в адрес Орбана министр Словакии — провокатор
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Bernadett Szabo / Reuters)

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Словакии Растислав Качер, который перешел на нецензурную лексику в ходе заочной дискуссии с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, является провокатором, заявил госсекретарь венгерского МИДа Тамаш Менцер, передает PestiSracok.

«Растислав Качер — провокатор, и к нему следует относиться соответственно. <...> Мы не поддадимся на провокацию», — сказал он.

Качер ранее раскритиковал Орбана за «антиукраинскую позицию». В частности, словацкий министр заявил, что военная помощь Украине является «морально правильной, поскольку россияне вторглись в страну». Он подчеркнул, что Евросоюз един в помощи Киеву — только Венгрия держится в стороне. Глава МИД Словакии отметил, что позиция премьер-министра Венгрии о том, что «это не наша война», является морально неприемлемой.

В ответ на это заявление глава парламентского комитета Венгрии по иностранным делам Жолт Немет посоветовал Качеру обратиться к психиатру. Менцер отметил, что МИД Венгрии согласен с его мнением. 

В конце февраля прошлого года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна не будет поставлять оружие Украине. В Венгрии также выступали за смягчение санкций против России. Так, в октябре Венгрия добилась того, чтобы потолок цен на российскую нефть не распространялся на трубопроводные поставки, а в случае чрезвычайной ситуации — на морскую транспортировку. Орбан также отмечал, что власти страны находятся не на хорошей или плохой стороне истории, а на «провенгерской».

Теги
Виктор Орбан МИД Словакии Венгрия
Материалы по теме
Глава МИД Словакии обматерил премьера Венгрии за позицию по Украине
Политика
Премьер Словакии заявил о начале переговоров по передаче Киеву МиГ-29
Политика
Орбан допустил отправку Европой «миротворческих войск» на Украину
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter