МЧС: спасатели достали из-под завалов обрушившегося в Новосибирске дома 14 человек

Из-под завалов обрушившегося в Новосибирске дома спасли 14 человек

Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС спасли 14 человек из-под завалов дома, который частично обрушился после взрыва газа в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Аварийно-спасательные работы в Заельцовском районе города, которые длились около суток, завершились в 8:18 (4:18 мск).

«По уточненным данным на 10:00 10 февраля, удалось спасти 14 граждан, включая ребенка, из них девять человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в центре Новосибирска произошел утром 9 февраля. Частично обрушились два подъезда, после взрыва начался пожар. Площадь обрушения, по данным МЧС, составила 200 кв. м.

В результате ЧП погибли 13 человек, в том числе двухлетний ребенок. В пункты временного размещения обратились 47 жильцов пострадавшего дома. 10 февраля объявили днем траура.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией причины взрыва и частичного обрушения дома нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Следователи задержали сотрудников газовой службы, которые осматривали жилой дом за несколько недель до взрыва.