Из-под завалов обрушившегося в Новосибирске дома спасли 14 человек

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 78,32 (+1,49) Инвестиции, 09 фев, 16:00 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 72,89 (+1,32) Инвестиции, 09 фев, 16:00
Бренды, приложение и сайт книжной сети «Республика» выставили на торги Бизнес, 10:09
Россия проработает передачу петербургского порта Белоруссии Экономика, 10:07
Посол заявил о страхе адвокатов защищать Россию в суде о скифском золоте Политика, 10:04
Минпромторг задумался о создании консорциума для экспорта ИТ-решений Технологии и медиа, 10:00
При землетрясении в Турции погибли двое россиян Общество, 09:57
Заглянуть в себя: нужен ли вам аудит своей жизни и что сделать для этого Pro, 09:57
Как перейти на российское программное обеспечение и оборудование РБК и Tegrus, 09:54
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
Умер первый премьер Казахстана Общество, 09:52
Финляндия не исключила поставки Украине истребителей Политика, 09:51
Число погибших при землетрясениях в Турции превысило 18 тыс. Общество, 09:49
Роналду отреагировал на покер в матче чемпионата Саудовской Аравии Спорт, 09:38
Компании все меньше смотрят на высшее образование. Что это значит для HR Pro, 09:36
Курс биткоина опустился ниже $22 тыс. Крипто, 09:35
Как автоматизировать рутинные процессы в малом бизнесе РБК и СберБизнес, 09:30
Общество ,  
0 

Из-под завалов обрушившегося в Новосибирске дома спасли 14 человек

МЧС: спасатели достали из-под завалов обрушившегося в Новосибирске дома 14 человек
Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

Сотрудники МЧС спасли 14 человек из-под завалов дома, который частично обрушился после взрыва газа в Новосибирске, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Аварийно-спасательные работы в Заельцовском районе города, которые длились около суток, завершились в 8:18 (4:18 мск).

«По уточненным данным на 10:00 10 февраля, удалось спасти 14 граждан, включая ребенка, из них девять человек с разной степенью травм доставлены в медицинские учреждения», — говорится в сообщении.

Взрыв газа и обрушение в пятиэтажке Новосибирска. Фотогалерея
Фотогалерея 

Взрыв газа в пятиэтажном жилом доме в центре Новосибирска произошел утром 9 февраля. Частично обрушились два подъезда, после взрыва начался пожар. Площадь обрушения, по данным МЧС, составила 200 кв. м.

В результате ЧП погибли 13 человек, в том числе двухлетний ребенок. В пункты временного размещения обратились 47 жильцов пострадавшего дома. 10 февраля объявили днем траура.

Следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 3 ст. 238 УК). Губернатор Новосибирской области Андрей Травников назвал основной версией причины взрыва и частичного обрушения дома нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Следователи задержали сотрудников газовой службы, которые осматривали жилой дом за несколько недель до взрыва.

Теги
Новосибирск взрыв газа МЧС обрушение дома
Материалы по теме
В МЧС подтвердили гибель 13 человек при взрыве газа в Новосибирске
Общество
Новосибирский губернатор объявил в области траур после взрыва газа в доме
Общество
В Новосибирске задержали «газовиков», осматривавших дом перед взрывом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter