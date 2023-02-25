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Попавший под санкции США министр назвал ограничения «близоруким злом»

Глава Минвостокразвития Чекунков назвал санкции «близоруким злом»

Вводимые западными странами санкции не влияют на развитие России и регионов, но усиливают нестабильность в международных отношениях, заявил РБК министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков, комментируя включение его в санкционный список США 24 февраля.

«Очередные недружественные шаги только усиливают нестабильность и вносят дополнительную неопределенность в международные отношения как в гуманитарном, так и в технологическом аспектах. Санкции — это близорукое зло», — сказал он.

Председатель правления попавшего под экспортные ограничения Минторга США фонда «Сколково» Игорь Дроздов заявил РБК, что санкции не повлияют на работу с дружественными странами. «Введенные Минторгом США в отношении Фонда «Сколково» санкции не окажут влияния на нашу работу по продвижению сколковских резидентов на рынки дружественных стран. Более того, мы планируем наращивать формы и объемы этой деятельности».

Также отреагировали на введенные Вашингтоном санкции попавшие в список губернаторы российских регионов. Так, глава Удмуртии Александр Бречалов отметил, что в отношении него «наконец-то» приняты такие меры спустя год с начала боевых действий. Губернатор Кировской области Александр Соколов заявил, что горд быть в списке «настоящих патриотов России».

Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко также рассказал, что горд попасть в санкционный список, а также запретил президенту США Джо Байдену и членам его семьи въезд в регион. «Наш регион не приветствует на своей территории людей, на чьих руках кровь десятков тысяч мирных граждан, кто позволяет себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения», — написал он в телеграм-канале.

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Глава Хакасии Валентин Коновалов счел введение санкций «жестом отчаяния» США. Губератор Республики Алтай Олег Хорохордин сказал, что равнодушно отнесся к включению в санкционный список, отметив, что со Штатами его ничего не связывает. Главы регионов считают, что введение против них санкций — доказательство правильного направления работы.

США ввели санкции против российских губернаторов, министров и их близких, а также некоторых иностранных граждан и компаний за помощь в обходе ограничений 24 февраля. Кроме того, ограничения затронули 11 российских банков, а также импорт алюминия. Экспортные ограничения введены в отношении компании «МегаФон», инновационного центра «Сколково». Вашингтон с 10 мая намерен обложить 200-процентной пошлиной ввоз этого металла.

Теги
санкции США Алексей Чекунков Дальний Восток Александр Бречалов Сколково
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