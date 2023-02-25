«Скопинского маньяка» выпустили из СИЗО

Виктор Мохов (Фото: СК РФ)

Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», отпустили из-под стражи по решению Рязанского областного суда, сообщили РБК в региональном управлении Следственного комитета. Он находился в СИЗО с сентября прошлого года по делу о сокрытии убийства, срок содержания под арестом неоднократно продлевали.

В СК уточнили, что закончился предельный срок содержания под стражей по вменяемой Мохову статье, пишет «РИА Новости». По данным агентства, решение было принято в десятых числах февраля, следственные действия по делу завершены.

Газета «Московский комсомолец» указывала, что 24 февраля Мохова заметили в одном из магазинов Скопина, а выпустили из-под ареста его днем ранее. По информации издания, Мохов сменил место жительства, он по-прежнему под административным надзором и рядом запретов, в частности на участие в культурно-массовых мероприятиях и общение со СМИ.

Дело против Мохова возбудили по ч. 2 ст. 316 УК (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений). По этой статье максимальный срок ареста составляет шесть месяцев.

2 августа прошлого года во время празднования дня ВДВ в доме Мохова его знакомый убил другого человека из их компании. После этого они с Моховым спрятали труп в высокой траве. Тело пролежало там два дня, после чего его перенесли в другое место.

По данным источников «РИА Новости» и Telegram-канала Mash, между Моховым и его знакомым, Сергеем Щукиным, завязался конфликт из-за того, что последний украл у хозяина дома гуся. В него вмешался другой приятель Мохова, Евгений Полищук, который убил Щукина ударом в шею.

Изначально Мохова поместили под домашний арест, однако в сентябре эту меру заменили на содержание под стражей, поскольку он нарушал условия.