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«Скопинского маньяка» выпустили из СИЗО

«Скопинского маньяка» Мохова выпустили из-под ареста
Виктор Мохов
Виктор Мохов (Фото: СК РФ)

Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», отпустили из-под стражи по решению Рязанского областного суда, сообщили РБК в региональном управлении Следственного комитета. Он находился в СИЗО с сентября прошлого года по делу о сокрытии убийства, срок содержания под арестом неоднократно продлевали.

В СК уточнили, что закончился предельный срок содержания под стражей по вменяемой Мохову статье, пишет «РИА Новости». По данным агентства, решение было принято в десятых числах февраля, следственные действия по делу завершены.

Газета «Московский комсомолец» указывала, что 24 февраля Мохова заметили в одном из магазинов Скопина, а выпустили из-под ареста его днем ранее. По информации издания, Мохов сменил место жительства, он по-прежнему под административным надзором и рядом запретов, в частности на участие в культурно-массовых мероприятиях и общение со СМИ.

Дело против Мохова возбудили по ч. 2 ст. 316 УК (заранее не обещанное укрывательство особо тяжких преступлений). По этой статье максимальный срок ареста составляет шесть месяцев.

2 августа прошлого года во время празднования дня ВДВ в доме Мохова его знакомый убил другого человека из их компании. После этого они с Моховым спрятали труп в высокой траве. Тело пролежало там два дня, после чего его перенесли в другое место.

По данным источников «РИА Новости» и Telegram-канала Mash, между Моховым и его знакомым, Сергеем Щукиным, завязался конфликт из-за того, что последний украл у хозяина дома гуся. В него вмешался другой приятель Мохова, Евгений Полищук, который убил Щукина ударом в шею.

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Изначально Мохова поместили под домашний арест, однако в сентябре эту меру заменили на содержание под стражей, поскольку он нарушал условия.

В 2005 году Виктора Мохова осудили на 16 лет и десять месяцев тюрьмы за похищение и изнасилование двух девушек — 14-летней Екатерины и 17-летней Елены. В 2000-м мужчина предложил подвести несовершеннолетних до дома, но вместо этого вывез их за город и запер в бункере, который вырыл на территории своего дома.

Там он три с половиной года бил и насиловал девушек, одна из них трижды рожала от него детей. Один из младенцев родился мертвым, двух других Мохов оставил в подъездах жилых домов. В 2004-м девушки смогли передать записку квартирантке Мохова и их освободили, а Мохов был задержан. В начале марта 2021 года он вышел на свободу.

Согласно решению суда от 25 сентября 2020 года, за Моховым установили административный надзор с ограничениями сроком на шесть лет и обязали дважды в месяц отмечаться в местной полиции. Ему нельзя посещать массовые мероприятия, выходить из дома после 22:00 и без разрешения выезжать за пределы района.

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