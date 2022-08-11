Скопинский маньяк признался в сокрытии убийства и указал, где прятал тело

Скопинский маньяк Виктор Мохов признался в сокрытии убийства, которое произошло в его доме во время празднования дня ВДВ 2 августа, и показал, где прятали тело убитого знакомого. Следственный комитет опубликовал видео с показаниями Мохова.

По его словам, во время застолья он услышал звуки ударов, а позже его знакомый зашел в комнату и заявил, что убил другого человека в компании. После этого они с Моховым спрятали тело в высокой траве, где оно пролежало два дня, а затем перенесли в другое место.

СК завел против скопинского маньяка уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК (заранее не обещанное укрывательство). По этой статье максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

По данным «РИА Новости» и Telegram-канала Mash, убийство произошло из-за конфликта между Моховым и одним из его гостей. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся. Далее завязалась потасовка. По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Полищука задержали, он дал признательные показания.

В 2005 году Виктор Мохов был осужден на 16 лет и десять месяцев тюрьмы за похищение и изнасилование двух девушек. В начале марта 2021 года он вышел на свободу.