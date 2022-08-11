СК завел дело в отношении «скопинского маньяка» за сокрытие преступления

Следователи завели уголовное дело в отношении «скопинского маньяка» Виктора Мохова, который помог подозреваемому в убийстве в Рязанской области спрятать труп в подвале своего дома. Об этом сообщает «РИА Новости» и Telegram-канал Mash со ссылкой на источники.

По данным следствия, в дом к Мохову зашли несколько знакомых. Мужчины распивали спиртное, затем в какой-то момент между гостями и хозяином произошел конфликт. Мохов обвинил своего знакомого, 43-летнего Сергея Щукина, в краже гуся. Далее завязалась потасовка.

По версии следствия, приятель скопинского маньяка Евгений Полищук убил Щукина ударом в шею. Позже, по предварительным данным, Мохов помог подозреваемому скрыть тело во дворе заброшенного дома, где его и нашли через несколько дней.

Полиция задержала Полищука, он признался в совершении преступления. Против Мохова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 316 («Укрывательство преступлений») УК.

Виктор Мохов в 2005 году был осужден на 16 лет и десять месяцев тюрьмы за похищение и изнасилование двух девушек. В начале марта 2021 года он вышел на свободу.