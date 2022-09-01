«Скопинского маньяка» перевели в СИЗО по делу о сокрытии убийства

Мохов помог спрятать труп человека, которого его знакомый убил, когда они вместе праздновали день ВДВ, против «скопинского маньяка» завели дело о сокрытии убийства

Виктор Мохов (Фото: Следственный комитет РФ)

Виктора Мохова, известного как «скопинский маньяк», перевели в СИЗО вместо избранного ранее домашнего ареста в рамках дела о сокрытии убийства, сообщили в прокуратуре Рязанской области, передает ТАСС.

«Он нарушил условия домашнего ареста. Следователь вышел с ходатайством об изменении меры пресечения на содержание под стражей. Прокуратура поддержала, и суд вынес соответствующее решение», — рассказали в прокуратуре.

РБК обратился за комментариями в пресс-службу прокуратуры Рязанской области и регионального управления ФСИН.

2 августа во время празднования дня ВДВ в доме Мохова его знакомый убил другого человека из их компании. После этого они с Моховым спрятали труп в высокой траве. Тело пролежало там два дня, после чего его перенесли в другое место.

По данным источников «РИА Новости» и Telegram-канала Mash, между Моховым и его знакомым, Сергеем Щукиным, завязался конфликт из-за того, что последний украл у хозяина дома гуся. В него вмешался другой приятель Мохова, Евгений Полищук, который убил Щукина ударом в шею.



Против Мохова возбудили дело по ч. 2 ст. 316 УК (заранее не обещанное укрывательство). По этой статье максимальное наказание предусматривает лишение свободы на срок до двух лет. Следственный комитет попросил поместить Мохова под домашний арест.

В 2005 году Виктора Мохова осудили на 16 лет и десять месяцев тюрьмы за похищение и изнасилование двух девушек — 14-летней Екатерины и 17-летней Елены. В 2000-м мужчина предложил подвести несовершеннолетних до дома, но вместо этого вывез их за город и запер в бункере, который вырыл на территории своего дома. Там он три с половиной года бил и насиловал девушек, одна из них трижды рожала от него детей. Один из младенцев родился мертвым, двух других Мохов оставил в подъездах жилых домов. В 2004-м девушки смогли передать записку квартирантке Мохова и их освободили, а Мохов был задержан. В начале марта 2021 года он вышел на свободу.