СК запросил домашний арест для «скопинского маньяка» Мохова
Следственный комитет попросил поместить «скопинского маньяка» Виктора Мохова, обвиняемого в сокрытии убийства в его доме 2 августа, под домашний арест, сообщает ТАСС со ссылкой на Скопинский районный суд Рязанской области.
«Следствие ходатайствует об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста», — указали в секретариате суда.
РБК направил запрос в Скопинский районный суд.
2 августа в доме Виктора Мохова во время празднования дня ВДВ произошло убийство: его знакомый убил другого человека из их компании. После этого они с Моховым спрятали труп в высокой траве. Тело пролежало там два дня, после чего его перенесли в другое место.
Как указывали источники «РИА Новости» и Telegram-канал Mash, между Моховым и его знакомым, Сергеем Щукиным, завязался конфликт из-за того, что последний украл у хозяина дома гуся. В него вмешался другой приятель Мохова, Евгений Полищук, который убил Щукина ударом в шею.
В отношении «скопинского маньяка» СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 316 УК (заранее не обещанное укрывательство), она предусматривает лишение свободы на срок до двух лет; против подозреваемого в убийстве — по ч. 1 ст. 105 УК (убийство), наказание — до 15 лет лишения свободы. Подозреваемый в убийстве задержан и дал признательные показания, Мохов также признался в сокрытии преступления.
До этого Мохов провел в тюрьме почти 17 лет: в 2005 году он был осужден за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, которых держал с 2000 года в бункере в Скопине в течение трех с половиной лет. В 2004-м девушек освободили, после того как они смогли передать записку о помощи квартирантке Мохова, а маньяка задержали. Он отбывал наказание в колонии в Саратовской области и вышел на свободу в марте 2021-го.