Число жертв землетрясений в Турции достигло 43,5 тыс.

Число погибших при землетрясениях в Турции составило 43 556 человек, сообщил глава МВД Сулейман Сойлу, его слова приводит TRT Haber.

«Мы несем ответственность перед каждым погибшим гражданином. Эту травму можно преодолеть только с помощью единства и солидарности», — сказал Сойлу.

Он добавил, что после землетрясения 6 февраля произошло 7 930 афтершоков, более 600 тыс. отдельных участков были снесены или подлежат сносу.

Ранее управление по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD) сообщало о 42 310 погибших. После 20 февраля в стране прекратили почти все спасательные работы, связанные с землетрясениями — они продолжились только в турецких провинциях Кахраманмараш и Хатай, которые больше всего пострадали от стихийного бедствия. Вечером 20 февраля в Хатае произошли еще два землетрясения. Погибли по меньшей мере шесть человек, пострадали — 562.

Самое разрушительное в истории Турции землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля. За ним последовала серия подземных толчков, которые затронули соседние страны. Последние из них ощущались в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре.