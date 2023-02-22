В результате новых землетрясений в Турции пострадали 562 человека

Anadolu: 562 человека после новых землетрясений в провинции Хатай в Турции

Число пострадавших от произошедших 20 февраля двух землетрясений в провинции Хатай в Турции возросло до 562 человек. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает Anadolu.

Как рассказал Сойлу, в результате землетрясения погибли шесть человек, 562 человека получили ранения. Из них состояние 18 человек оценивается как тяжелое. Накануне власти говорили о 294 пострадавших.

Вечером 20 февраля в провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 6,4, было зафиксировано еще одно, магнитудой 5,8. По данным Управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно. Землетрясение ощущалось в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре.

С 6 февраля, когда произошло первое мощное землетрясение, было зафиксировано более 7 тыс. афтершоков. Как накануне сообщали турецкие власти, всего от землетрясений погибли 42 310 человек.