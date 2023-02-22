В результате новых землетрясений в Турции пострадали 562 человека

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 22 февраля
EUR ЦБ: 79,76 (+0,63) Инвестиции, 21 фев, 19:36 Курс доллара на 22 февраля
USD ЦБ: 74,86 (+0,82) Инвестиции, 21 фев, 19:29
CNN сообщил об утечке данных из облачного сервиса Пентагона Политика, 02:07
Нетаньяху в ближайшее время посетит Украину Политика, 02:01
Зеленский в ответ на критику напомнил Берлускони о бомбежках Милана Политика, 01:42
Джейн Псаки станет ведущей еженедельной программы на MSNBC Политика, 01:36
В результате новых землетрясений в Турции пострадали 562 человека Общество, 01:10
«Реал» разгромил «Ливерпуль» в ЛЧ, уступая два мяча к 15-й минуте Спорт, 01:03
Глава МИД Словакии обматерил премьера Венгрии за позицию по Украине Политика, 01:00
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
И.о. главы московского МЧС попал в ДТП по пути на место пожара в отеле Общество, 00:47
Минобороны сообщило о продвижении российских войск в районе Артемовска Политика, 00:41
Минкульт опроверг изъятие из библиотек книг писателей-иноагентов Политика, 00:24
Дзюба против «Спартака». Российский футбол возвращается матчами Кубка Спорт, 00:00
Небензя заявил, что России известны причастные к подрыву Nord Stream Политика, 21 фев, 23:59
Разработчик заявил об удалении из Google Play игры Angry Birds Технологии и медиа, 21 фев, 23:51
ФРГ, Дания и Швеция не сообщали России о следствии по «Северным потокам» Политика, 21 фев, 23:46
Общество ,  
0 

В результате новых землетрясений в Турции пострадали 562 человека

Anadolu: 562 человека после новых землетрясений в провинции Хатай в Турции

Число пострадавших от произошедших 20 февраля двух землетрясений в провинции Хатай в Турции возросло до 562 человек. Об этом заявил глава МВД Турции Сулейман Сойлу, передает Anadolu. 

Как рассказал Сойлу, в результате землетрясения погибли шесть человек, 562 человека получили ранения. Из них состояние 18 человек оценивается как тяжелое. Накануне власти говорили о 294 пострадавших.

Вечером 20 февраля в провинции Хатай произошло землетрясение магнитудой 6,4, было зафиксировано еще одно, магнитудой 5,8. По данным Управления по стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям (AFAD), эпицентры находились в районах Дефне и Самандаг соответственно. Землетрясение ощущалось в Ливане, Сирии, Израиле и на Кипре.

С 6 февраля, когда произошло первое мощное землетрясение, было зафиксировано более 7 тыс. афтершоков. Как накануне сообщали турецкие власти, всего от землетрясений погибли 42 310 человек. 

Теги
Турция землетрясение пострадавшие
Материалы по теме
Число жертв землетрясений в Турции превысило 42 тыс.
Общество
Новое землетрясение в Турции. Видео
Общество
Число погибших после двух новых землетрясений в Турции выросло до шести
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter