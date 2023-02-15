Лавров заявил о пройденной Западом «точке невозврата»
Страны Запада несут ответственность за ухудшение отношений Москвы и Киева, заявил глава МИД Сергей Лавров, выступая на правительственном часе в Госдуме.
По словам министра, западные государства много лет придерживаются курса на «сдерживание России», в том числе через расширение НАТО в направлении границ страны, а также «превращение братской Украины в анти-Россию, в русофобский военный плацдарм». «В последние годы такая линия Вашингтона и европейских сателлитов достигла точки невозврата», — считает он.
Министр уверен, что США и их союзники хотят «возродить неоколониальное однополярное мироустройство, помешать объективному процессу формирования и возвышения новых мировых центров», с тем, чтобы «собирать с человечества настоящую дань и извлекать ренту гегемона». С таким же утверждением выступал президент России Владимир Путин в сентябре прошлого года.
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