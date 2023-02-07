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Министр обороны Германии привез в Киев игрушечный танк Leopard 2

Министр обороны Германии Борис Писториус привез в Киев игрушечный танк Leopard 2
Глава Минобороны Германии Борис Писториус для своей первой зарубежной поездки выбрал Украину. В Киев он привез с собой подарок в виде игрушечного танка Leopard 2
Борис Писториус и Алексей Резников
Борис Писториус и Алексей Резников (Фото: oleksiireznikov / Twitter)

В Киев с визитом прибыл новый глава Минобороны Германии Борис Писториус. Глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что с собой Писториус привез «первый Leopard 2» — в виде модели.

«Спасибо бундесканцлеру [Шольцу], моему коллеге Борису Писториусу и немецкому народу. Танковая коалиция марширует… к победе!», — так он подписал совместное фото с игрушечной моделью танка в Twitter.

Поездка на Украину — первый зарубежный визит Писториуса, возглавившего немецкое Минобороны в январе, отмечает Bild. В интервью этому изданию, которое он дал в ходе поездки, министр подтвердил, что танки Leopard 2 будут поставлены Киеву в срок.

«Могу подтвердить обещание Германии, что наши 14 Leopard 2A6 будут поставлены к концу марта. Обучение начнется в ближайшее время. Сегодня я встретился и пообщался с украинскими солдатами, которые сейчас едут в Германию. Мы движемся по графику, теперь дело за другими», — сообщил он.

Решение об отправке на Украину 14 танков Leopard 2 Германия приняла в конце января, тогда же Берлин дал согласие на реэкспорт немецких танков на Украину из других стран. 7 февраля Spiegel со ссылкой на источники сообщил, что немецкое правительство также одобрило поставку Киеву 178 танков Leopard 1, уже снятых с вооружения. Речь идет о поставке танков из резерва, которым еще предстоит пройти восстановление до боевого состояния. 90 танков будут взяты из резерва компании Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft, еще 88 немецкая компания Rheinmetall закупит у Италии. Часть танков получится передать Украине к лету, но большинство будут восстановлены лишь к 2024 году, говорят собеседники издания.

Президент России Владимир Путин осудил Берлин за поставки военной техники Киеву. «Невероятно, но факт: нам снова угрожают немецкими танками Leopard, на борту которых — кресты, и вновь собираются воевать на земле Украины руками последышей Гитлера, руками бандеровцев», — сказал он в ходе выступления на концерте в честь 80-летия Сталинградской битвы.

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