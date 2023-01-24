ЕСПЧ обязал Россию выплатить €10 тыс. Зое Световой за обыск в ее квартире

ЕСПЧ обязал Россию выплатить более €20 тыс. Зое Световой и ее семье за обыск в 2017 году

Зоя Светова (Фото: zoiasvetova / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

ЕСПЧ увидел в обыске, который прошел дома у российской журналистки и правозащитницы Зои Световой в 2017 году, нарушение Конвенции о защите прав человека. Согласно опубликованному на сайте суда решению, российские власти должны в течение трех месяцев заплатить €10 тыс. Световой, €7 тыс. — ее дочери Анне Дзядко и по €4 тыс. — сыновьям Филиппу (писатель, сооснователь образовательного проекта Arzamas), Тимофею (руководитель отдела «Индустрия» в РБК) и Тихону (главред «Дождя»; и журналист, и канал внесены Минюстом в реестр иноагентов) Дзядко.

Обыск в квартире Световой в Москве прошел в феврале 2017 года. Адвокат Анна Ставицкая уточнила, что он связан с «делом по обвинению [Михаила] Ходорковского (внесен Минюстом в реестр иноагентов) и других лиц, возбужденным 20 июня 2003 года по факту хищения средств у государства и ОАО «Апатит». Следствие утверждало, что из похищенных средств финансировались различные организации и физлица, в том числе «Открытая Россия» (правоохранительные органы связывают ее с Open Russia Civic Movement, организация признана в России нежелательной), с которой сотрудничала Светова.

Адвокат Сергей Бадамшин сообщил, что в процессе обыска были изъяты материалы, не относящиеся к делу, по которому проводились следственные действия: ноутбуки, флешки, документы.

Светова, ее муж — правозащитник Виктор Дзядко — и трое их детей подали иск в ЕСПЧ 27 июля 2017 года. Виктор Дзядко умер в 2020 году, вместо него в процессе стала участвовать дочь Анна. Заявители указали, что следователи не представились, не разрешили изучить ордер, не согласились подождать прибытия адвокатов, изъяли многие личные вещи хозяев квартиры и загрузили с компьютера Световой информацию, касающуюся ее журналистской работы. В решении ЕСПЧ говорится, что, «по-видимому, изъятые предметы до сих пор не вернули заявителям».

Светова и ее дети увидели в действиях следствия нарушение статей 8 и 10 Конвенции о защите прав человека. В них речь идет о праве на частную жизнь и на свободу выражения мнений. Авторы иска заявили, что обыск был незаконным и в нем не было необходимости, а также указали, что у них не было никакого процессуального статуса по расследуемому делу.

В марте 2022 года Россия объявила о выходе из Совета Европы. В сентябре страна окончательно вышла из-под юрисдикции ЕСПЧ, при этом суд продолжил рассматривать жалобы россиян против России, если они были поданы до 16 сентября. Президент России Владимир Путин летом подписал закон, позволяющий не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта.