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Митю Алешковского выслали из Грузии в Армению

Алешковский с семьей живет в Тбилиси, но на два дня вылетал в Ереван. По словам его матери, историка Тамары Эйдельман, пограничники не объяснили причину и просто отправили его обратно
Митя Алешковский
Митя Алешковский (Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости)

Журналиста и благотворителя Митю Алешковского (признан иноагентом) депортировали из Грузии в Ереван, откуда он прилетел. Об этом в Facebook (соцсеть принадлежит признанной в России экстремистской и запрещенной компании Meta) сообщила его мать, историк и заслуженный учитель России Тамара Эйдельман.

По ее словам, Алешковский живет в Тбилиси, там его ждут жена и дочь. В Ереван он выезжал на два дня вместе с Эйдельман на ее лекцию. Она обвинила грузинские власти в «лебезении» перед президентом России Владимиром Путиным.

Эйдельман сообщила РБК, что ее сын уже в Ереване. Она добавила, что грузинские пограничники «ничего не объяснили, просто отказали во въезде». РБК направил запрос в пресс-службу МВД Грузии.

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Алешковский — журналист, фотограф, директор издания «Такие дела» и один из основателей благотворительного фонда «Нужна помощь». Он выступил против российской военной операции на Украине. В июле Минюст внес его в реестр СМИ-иноагентов.

В августе прошлого года во въезде в Грузию отказали оппозиционному политику Любови Соболь (признана иноагентом). Она связала отказ с нежеланием Тбилиси портить отношения с Россией. В январе в Грузию не пустили еще одного оппозиционера — Дмитрия Гудкова.

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Любовь Порываева Любовь Порываева
Митя Алешковский Грузия Армения депортация
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