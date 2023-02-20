Кадыров заявил о взятии спецназом «Ахмат» стратегической высоты в ЛНР

Рамзан Кадыров: спецназовцы отряда «Ахмат» взяли под контроль выход на дорогу в Северск

Фото: Геннадий Дубовой / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о взятии бойцами спецназа «Ахмат» и силами Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) стратегической высоты в окрестностях поселка Белогоровка в ЛНР. Это обеспечило контроль над выходом на железную дорогу в Северск.

Белогоровка расположена на краснолиманском направлении и находится примерно в 10 км к западу от Лисичанска, на западной границе региона. Лисичанск — город-спутник Северодонецка.

«Ожесточенные бои за владение данной стратегической возвышенностью шли достаточно долго. После интенсивных боев под контроль наших подразделений перешли порядка 5 км земли, а также выход на железную дорогу, ведущую в Северск, что само по себе дает нашей стороне значительное преимущество на этом участке фронта», — написал Кадыров в телеграм-канале, сопроводив пост видео с докладом о взятии высоты командира одного из отрядов спецназа Киргиза Мусиханова.

Глава Чечни уточнил, что ранее Мусиханов был в украинском плену, но после освобождения вернулся в ряды спецназа «Ахмат».

О взятии Белогоровки сообщал 3 февраля врио главы Лисичанска Андрей Скорый. 6 января Минобороны заявляло об обстрелах в районе поселка.

3 июля 2022 года министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину об установлении полного контроля над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами, в том числе Белогоровкой, а также об освобождении всей территории ЛНР. В октябре 2022 года российское Минобороны сообщило об отводе войск из Лимана (Красного Лимана) на «более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения. Украинские вооруженные силы, по информации ведомства, продолжали наступление на краснолиманском направлении, «несмотря на понесенные потери». В декабре ведомство вновь заявило, что военные заняли «более выгодные рубежи».