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Глава Лисичанска заявил о контроле России над поселком Белогоровка в ЛНР

Врио главы Лисичанска Скорый: Россия установила контроль над поселком Белогоровка в ЛНР
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Российские военные взяли под контроль поселок Белогоровка в Луганской народной республике (ЛНР), сообщил врио главы Лисичанска Андрей Скорый. Запись его обращения опубликовал в телеграм-канале «Луганскинформцентр».

«Белогоровка уже наша», — сказал он.

Минобороны о взятии Белогоровки не отчитывалось. 6 января ведомство заявляло об обстрелах поселка. «Ответным огнем российских войск позиции ВСУ, с которых осуществлялись обстрелы, подавлены», — добавили в Минобороны.

Белогоровка находится примерно в 10 км к западу от Лисичанска. Лисичанск — город-спутник Северодонецка. 3 июля министр обороны Сергей Шойгу сообщил президенту России Владимиру Путину об установлении полного контроля над Лисичанском и близлежащими населенными пунктами, в том числе Белогоровкой, а также об освобождении всей территории ЛНР.

Белогоровка расположена на краснолиманском направлении. В октябре 2022 года российское Минобороны сообщило об отводе войск из Лимана (Красного Лимана) на «более выгодные рубежи» из-за угрозы окружения. Украинские вооруженные силы, по информации ведомства, продолжали наступление на краснолиманском направлении, «несмотря на понесенные потери». В декабре ведомство вновь заявило, что военные заняли «более выгодные рубежи».

Глава Лисичанска заявил о контроле России над поселком Белогоровка в ЛНР
Глава Лисичанска заявил о контроле России над поселком Белогоровка в ЛНР

Теги
ЛНР контроль поселок
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