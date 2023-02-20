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Белгородский губернатор сообщил об обстреле второго за день села

Белгородский губернатор Гладков: ВСУ обстреляли село Вознесеновка
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Село Вознесеновка в Шебекинском городском округе Белгородской области попало под обстрел Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«Еще одно село в Шебекинском округе попало под обстрел ВСУ. По предварительной информации, в Вознесеновке пострадавших нет. Есть разрушения на территории нескольких предприятий», — отметил глава региона.

Гладков пояснил, что с территории предприятий людей организованно эвакуируют. Кроме того, повреждения получили частные домовладения.

Это второй обстрел в области за сегодня. Ранее 20 февраля в результате обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе погибла женщина. Снаряды попали на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, сообщал Гладков.

Накануне, 19 февраля при обстреле села Новая Таволжанка погибла 12-летняя девочка, которая находилась на улице, сообщал губернатор. Девять артиллерийских снарядов повредили также три частных дома, одну хозпостройку и машину, отмечал глава региона

В начале февраля президент Владимир Путин заявил, что приграничные российские регионы не должны подвергаться обстрелам со стороны Украины. Ликвидация самой возможности обстрелов — задача, которая стоит перед Минобороны, отмечал он.

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Белгородский губернатор сообщил об обстреле второго за день села
Белгородский губернатор сообщил об обстреле второго за день села

Теги
ВСУ Вячеслав Гладков Белогородская область
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