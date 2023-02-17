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Гладков сообщил об обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области

Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что украинские силы обстреляли село Новая Таволжанка в Шебекинском городском округе.

«Один из снарядов прилетел в огород частного домовладения. Пострадавших нет», — написал он в своем телеграм-канале.

Глава региона уточнил, что взрывная волна выбила окна в некоторых домах, а осколки повредили забор. Обход территории продолжается, уточнил Гладков.

Белгородская область практически ежедневно фигурирует в сообщениях об обстреле приграничных с Украиной территорий.

В конце января на встрече с президентом Владимиром Путиным Гладков сообщил, что с начала военной операции на Украине и обстрелов в Белгородской области погибли 25 мирных жителей, еще 96 получили ранения.

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Губернатор рассказал, что выплаты раненым и семьям погибших мирных жителей аналогичны выплатам при ранении или гибели военнослужащих в зоне боевых действий на Украине: 500 тыс. руб. в случае ранения средней или тяжелой степени и 3 млн руб. в случае гибели человека.

Гладков добавил тогда, что в 15 населенных пунктах объявлен режим ЧС муниципального уровня, а 6,5 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома. Кроме того, губернатор отчитался о призыве 4,1 тыс. жителей в рамках частичной мобилизации.

Теги
Вячеслав Гладков Белгородская область обстрелы
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