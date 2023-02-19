В Белгородский области при обстреле села погибла девушка

При обстреле села Новая Таволжанка в Белгородской области погибла девушка, она была на улице в момент попадания снаряда

Фото: vvgladkov / Telegram

При обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области погибла девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.

«При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице», — написал он.

Ранее 19 февраля он сообщал об обстрелах трех населенных пунктов области. Так, повреждения получили частный дом и линия электропередачи (ЛЭП) на хуторе Старом в Волоконовском районе. Также оказались повреждены ЛЭП в селах Пороз в Грайворонском округе и Староселье в Краснояружском районе.

Об ударе по Новой Таволжанке Гладков заявил 17 февраля. Пострадавших тогда не было, один из снарядов попал в огород частного домовладения, взрывной волной выбило окна в некоторых домах, а осколки повредили забор.

В области наряду с другими граничащими с Украиной регионами 19 октября ввели режим среднего уровня реагирования. Также с апреля 2022 года в области каждые 15 суток продлевали высокий уровень террористической угрозы, а с 4 февраля он стал бессрочным.