В Белгородский области при обстреле села погибла девушка
При обстреле села Новая Таволжанка Шебекинского округа Белгородской области погибла девушка, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в телеграм-канале.
«При обстреле в Новой Таволжанке Шебекинского округа погибла девушка. В момент прилета снарядов она находилась на улице», — написал он.
Ранее 19 февраля он сообщал об обстрелах трех населенных пунктов области. Так, повреждения получили частный дом и линия электропередачи (ЛЭП) на хуторе Старом в Волоконовском районе. Также оказались повреждены ЛЭП в селах Пороз в Грайворонском округе и Староселье в Краснояружском районе.
Об ударе по Новой Таволжанке Гладков заявил 17 февраля. Пострадавших тогда не было, один из снарядов попал в огород частного домовладения, взрывной волной выбило окна в некоторых домах, а осколки повредили забор.
В области наряду с другими граничащими с Украиной регионами 19 октября ввели режим среднего уровня реагирования. Также с апреля 2022 года в области каждые 15 суток продлевали высокий уровень террористической угрозы, а с 4 февраля он стал бессрочным.