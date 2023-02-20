Один человек погиб при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области
Женщина погибла в результате обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. Снаряды попали на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.
«Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ», — написал он.
Накануне, 19 февраля, при обстреле Новой Таволжанки погибла 12-летняя девочка. По словам Гладкова, она находилась на улице и разговаривала по телефону с отцом, снаряд разорвался за ее спиной.
Село, находящееся примерно в трех километрах от украинской границы, ранее подвергалось обстрелам, однако жертв и пострадавших во время ударов прежде не было.
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