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Один человек погиб при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

Губернатор Белгородской области сообщил о гибели женщины при обстреле Новой Таволжанки
За два дня это уже второй погибший при обстреле Новой Таволжанки — 19 февраля там погибла 12-летняя девочка
Фото: Vvgladkov / Telegram
Фото: Vvgladkov / Telegram

Женщина погибла в результате обстрела села Новая Таволжанка в Шебекинском районе Белгородской области. Снаряды попали на стоянку и бытовой корпус птицефабрики, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Один человек погиб — женщина с множественными осколочными ранениями в тяжелом состоянии скончалась в машине скорой помощи. Один человек ранен — мужчина с осколочными ранениями нижних конечностей доставлен в ЦРБ», — написал он.

Накануне, 19 февраля, при обстреле Новой Таволжанки погибла 12-летняя девочка. По словам Гладкова, она находилась на улице и разговаривала по телефону с отцом, снаряд разорвался за ее спиной.

Село, находящееся примерно в трех километрах от украинской границы, ранее подвергалось обстрелам, однако жертв и пострадавших во время ударов прежде не было.

Один человек погиб при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области
Один человек погиб при обстреле Новой Таволжанки в Белгородской области

Материал дополняется.

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Белгородская область обстрел
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