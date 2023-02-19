Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
«ГИБДД это не нужно». Когда с камер начнут приходить штрафы за ОСАГО Авто, 00:15
Власти договорились о возвращении массового китайского туризма в Россию Бизнес, 00:00
Власти обсудят разовый сбор с компаний с прибылью выше ₽1 млрд Экономика, 00:00
«РИА Новости» сообщило об ударе ВКС России авиабомбами по ВСУ в Авдеевке Политика, 19 фев, 23:58
Зеленский заявил, что ВСУ не станут защищать Артемовск «любой ценой» Политика, 19 фев, 23:55
В Вашингтоне прошел митинг против выделения средств Украине Политика, 19 фев, 23:44
Дуда предупредил Лукашенко о «конце» в случае вступления в конфликт Политика, 19 фев, 23:39
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
Минобороны заявило об атаке Дамаска четырьмя истребителями F-16 Израиля Политика, 19 фев, 22:59
Фильм «Навальный» получил премию BAFTA Политика, 19 фев, 22:48
Число жертв землетрясений в Турции превысило 41 тыс. человек Общество, 19 фев, 22:28
Bloomberg сообщил об обнаружении в Иране обогащенного до 84% урана Политика, 19 фев, 22:25
Мэр Донецка сообщил о погибшей в результате обстрела женщине Политика, 19 фев, 22:20
Профессор Университета Хопкинса описал «план Б» для Украины без НАТО Политика, 19 фев, 22:05
Даниил Медведев выразил надежду на улыбку дочки после победы в Роттердаме Спорт, 19 фев, 21:53
Военная операция на Украине ,  
0 

«РИА Новости» сообщило об ударе ВКС России авиабомбами по ВСУ в Авдеевке

«РИА Новости»: ВКС России поразили подразделения ВСУ авиабомбами ФАБ-500 в Авдеевке

Военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по украинским подразделениям около города Авдеевка в Донецкой народной республике, передает «РИА Новости».

Удары нанесли с помощью авиабомб ФАБ-500 по пунктам временной дислокации украинских войск вечером 19 февраля, пишет агентство.

На видео, которое опубликовало агентство в телеграм-канале, видны наведение, и взрыв после выстрела. Затем на месте удара появляется столп дыма.

Авдеевка находится в 2 км к северу от Донецка и в 1,5 км к западу от Ясиноватой.

Бои на авдеевском направлении идут несколько месяцев. В самом городе они начались летом. В середине октября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что военные развернули на этом направлении «успешное наступление».

Украинские силы обстреливают жилые районы Донецка из Авдеевки, говорил врио главы республики. В июле представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что город взяли в полукольцо. К началу августа Вооруженные силы Украины покинули занятые рубежеи в окрестностях города, сообщал замначальника главного оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов.

Читайте на РБК Pro
Что вы делали в офисе: 5 технологий, которые все расскажут работодателю
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Готовимся к маркировке товаров на маркетплейсах: что не упустить
«Она всех раздражала, и я ее уволил»: чем сотрудники бесят начальство

В декабре Пушилин сказал, что подразделения ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг города. Потеря Авдеевки, по его словам, лишит ВСУ возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую и соседние населенные пункты.

«РИА Новости» сообщило об ударе ВКС России авиабомбами по ВСУ в Авдеевке
«РИА Новости» сообщило об ударе ВКС России авиабомбами по ВСУ в Авдеевке

Теги
Авдеевка ДНР ВКС России
Материалы по теме
Минобороны сообщило об ударах по военным объектам в Хмельницкой области
Политика
Минобороны сообщило о «сосредоточенном ударе» по энергообъектам Украины
Политика
Минобороны России сообщило об ударе по заводу в Харькове
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter