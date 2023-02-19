«РИА Новости» сообщило об ударе ВКС России авиабомбами по ВСУ в Авдеевке

Военнослужащие Воздушно-космических сил (ВКС) России нанесли удары по украинским подразделениям около города Авдеевка в Донецкой народной республике, передает «РИА Новости».

Удары нанесли с помощью авиабомб ФАБ-500 по пунктам временной дислокации украинских войск вечером 19 февраля, пишет агентство.

На видео, которое опубликовало агентство в телеграм-канале, видны наведение, и взрыв после выстрела. Затем на месте удара появляется столп дыма.

Авдеевка находится в 2 км к северу от Донецка и в 1,5 км к западу от Ясиноватой.

Бои на авдеевском направлении идут несколько месяцев. В самом городе они начались летом. В середине октября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что военные развернули на этом направлении «успешное наступление».

Украинские силы обстреливают жилые районы Донецка из Авдеевки, говорил врио главы республики. В июле представитель народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что город взяли в полукольцо. К началу августа Вооруженные силы Украины покинули занятые рубежеи в окрестностях города, сообщал замначальника главного оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов.

В декабре Пушилин сказал, что подразделения ДНР продолжают сжимать кольцо вокруг города. Потеря Авдеевки, по его словам, лишит ВСУ возможности обстреливать Донецк, Ясиноватую и соседние населенные пункты.