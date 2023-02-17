Минобороны сообщило о «сосредоточенном ударе» по энергообъектам Украины
Минобороны отчиталось о «сосредоточенном ударе» по топливным и военным заводам Украины
Российские войска нанесли «сосредоточенный ракетный удар» высокоточным оружием морского и воздушного базирования по заводам, обеспечивавшим украинскую армию снарядами и топливом, цели ударов достигнуты, заявило Минобороны в ходе брифинга. Обстрел был произведен в четверг, 16 февраля.
«В результате удара нарушено снабжение группировок ВСУ топливом, значительно сокращены возможности производства на Украине взрывчатых веществ, порохов и твердого ракетного топлива», — сказано в сообщении.
Кроме того, ПВО сбили украинский вертолет Ми-8 в Херсонской области близ села Никольское, уничтожены девять дронов в республиках Донбасса, перехвачены противорадиолокационная ракета HARM и три снаряда РСЗО HIMARS.
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