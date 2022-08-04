Генштаб ВСУ сообщил об отходе войск с позиций в районе Авдеевки
Вооруженные силы Украины вынуждены были отойти с занимаемых рубежей в районе Авдеевки в Донецкой области и покинуть шахту «Бутовка», сообщил на брифинге заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, передает «Укринформ».
По словам Громова, украинские войска оставили село Семигорье, об «освобождении» которого 2 августа сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу, и перешли к обороне на восточных окраинах села Кодема в Бахмутском районе.
2 августа президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем обращении сообщил, что из-за превосходства российской армии в артиллерии украинские военные испытывают сложное положение в Донбассе, особенно в районе Авдеевки и поселка Пески. Два дня спустя представители Донецкой народной республики заявили, что взяли под контроль 70% этого населенного пункта.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Со слов Шойгу, за последнее время российские военные взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донецкой области и территорию Углегорской теплоэлектростанции. Позже в российском Минобороны заявили о «больших потерях» ВСУ в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки.
В начале июля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном «освобождении» территории Луганской народной республики.