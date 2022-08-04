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Генштаб ВСУ сообщил об отходе войск с позиций в районе Авдеевки

Генштаб ВСУ: украинские войска отошли с позиций в районе Авдеевки
Украинские военные отошли с занимаемых рубежей в районе Авдеевки и оставили Семигорье. Ранее об «освобождении» этого села отчиталось российское Минобороны, также заявив о «больших потерях» ВСУ *
Фото: Александр Ратушняк / AP
Фото: Александр Ратушняк / AP

Вооруженные силы Украины вынуждены были отойти с занимаемых рубежей в районе Авдеевки в Донецкой области и покинуть шахту «Бутовка», сообщил на брифинге заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов, передает «Укринформ».

По словам Громова, украинские войска оставили село Семигорье, об «освобождении» которого 2 августа сообщил глава российского Минобороны Сергей Шойгу, и перешли к обороне на восточных окраинах села Кодема в Бахмутском районе.

Шойгу отчитался об «освобождении» в ДНР шести населенных пунктов
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Фото:Владимир Гердо / ТАСС

2 августа президент Украины Владимир Зеленский в ежевечернем обращении сообщил, что из-за превосходства российской армии в артиллерии украинские военные испытывают сложное положение в Донбассе, особенно в районе Авдеевки и поселка Пески. Два дня спустя представители Донецкой народной республики заявили, что взяли под контроль 70% этого населенного пункта.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Со слов Шойгу, за последнее время российские военные взяли под контроль шесть населенных пунктов в Донецкой области и территорию Углегорской теплоэлектростанции. Позже в российском Минобороны заявили о «больших потерях» ВСУ в районах Соледара, Артемовска и Авдеевки.

В начале июля Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном «освобождении» территории Луганской народной республики.

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