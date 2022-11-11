«РИА Новости» показало видео боя с ВСУ на авдеевском направлении

Российские военные 2-го батальона 1-й Славянской бригады ведут бой во время наступления на авдеевском направлении, следует из видео, опубликованного государственным агентством «РИА Новости».

На видео видно, как российские военнослужащие идут вдоль обочины автотрассы к водосточным трубам, расположенным под дорогой. С другой стороны дороги в трубе находится украинский военный. Российский военный бросает гранату в трубу со своей стороны, после чего происходит взрыв.

В середине октября врио главы ДНР Денис Пушилин сообщал об «успешном наступлении» российских войск и сил республики на авдеевском направлении. Тогда, по его словам, проходили бои в районе населенного пункта Первомайское (в 14 км к северо-западу от Донецка).

С лета активные бои ведутся в самой Авдеевке. В июле официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин докладывал о взятии города в полукольцо силами республики. По его словам, была перекрыта в двух районах дорога, соединяющая Авдеевку и Константиновку. В начале августа Вооруженные силы Украины были вынуждены отойти с занимаемых рубежей в районе Авдеевки, сообщал замначальника главного оперативного управления украинского Генштаба Алексей Громов. Украинские войска оставили село Семигорье и перешли к обороне на восточных окраинах села Кодема в Бахмутском районе, уточнил он.