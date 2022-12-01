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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

Военная операция на Украине ,  
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Пушилин сообщил, что подразделения ДНР сжимают кольцо вокруг Авдеевки

Врио главы ДНР Пушилин заявил об успехах армии на марьинском и артемовском направлениях
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в опубликованном в телеграм-канале видеообращении сообщил об успехах на марьинском и артемовском направлениях фронта, а также отражении попыток прорвать линию обороны со стороны украинских сил на угледарском направлении.

«Наши подразделения продолжают продвигаться, в том числе сжимая кольцо вокруг Авдеевки, приближаясь к тем точкам, с которых сейчас ведется обстрел по жилым районам Донецка», — отметил он.

1 декабря Минобороны сообщило о полном контроле над поселком Курдюмовка в ДНР. Днем ранее об этом говорил мэр Горловки Иван Приходько. В тот же день оборонное ведомство сообщало о занятии трех населенных пунктов — Андреевки, Белогоровки и Перше Травня.

В течение ноября Минобороны также заявляло о взятии ряда населенных пунктов в ДНР, среди них — Павловка (под Угледаром, 60 км к юго-западу от Донецка), Опытное (рядом с Авдеевкой), Майорск (на окраине Горловки).

Пушилин ранее пояснял, что занятие Андреевки и Перше Травня в районе Артемовска (Бахмута) и окончательная «зачистка» Курдюмовки позволят перекрыть пути снабжения украинской армии на этом направлении.

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Теги
Денис Пушилин ДНР Авдеевка
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*Утверждение «Русское лото» — главная лотерея страны» основано на исследовании (публикация на ifors.ru от 20 мая 2022 года).

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