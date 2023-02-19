Власти Чехии сообщили о нулевом импорте российского газа в январе

Газохранилища Чехии заполнены на 84%. Стране удалось снизить потребление газа на 28% и сэкономить 850 млн куб. м

Чехия в январе 2023 года не закупила из России ни одного кубометра газа, его заменили осуществляемые через Германию поставки из Норвегии и сжиженного газа из Нидерландов и Бельгии, куда он доставляется морским путем. Об этом в своем Twitter заявил глава Минпромторга страны Йозеф Сикелу.

«С момента прекращения поставок по газопроводу «Северный поток» газ из России может поступать к нам только через Словакию. А оттуда в Чехию с сентября прошлого года до конца января утекло всего 2,2% всего импорта. В январе не было даже кубометра», — рассказал Сикелу.

Как рассказал Сикелу, поставки из России в начале 2022 года обеспечили потребности страны на 97%. Сейчас газохранилища страны заполнены на 84%, запасы топлива составляют в республике 2,917 млрд куб. м.

Кроме того, рассказал Сикелу, с октября прошлого года до конца января Чехия снизила потребление газа на 28%. Этому также поспособствовала теплая зима. Всего Чехия сэкономила 850 млн куб. м газа.

В середине февраля в Евросоюзе вступил в силу механизм коррекции рынка газа. Она запускается автоматически, если: цена месячного фьючерса на европейском хабе TTF три рабочих дня будет держаться выше €180 МВт·ч и если эта цена будет на €35 выше, чем индикативная стоимость СПГ на мировых рынках. Он будет действовать год.

Кроме того, с 15 февраля действует ценовой потолок на российский газ в размере €180 за мегаватт·час (около $2 тыс. за 1 тыс. куб. м).

Кроме того, летом страны ЕС договорились сократить потребление газа текущей зимой на 15% до конца марта. Возможность продления договоренности Еврокомиссия должна будет оценить в мае.