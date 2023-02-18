Медведев перевел «на понятный русский» слова Столтенберга о победе России

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Слова генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о риске победы России на «понятном» русском языке означают, что победа России более вероятна, чем третья мировая война. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

Столтенберг, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности 18 февраля, заявил, что победа России в конфликте на Украине опаснее, чем риск его эскалации.

«Перевожу на понятный русский: риск начала третьей мировой войны существенно меньше риска победы нашей страны». — ответил ему Медведев.

Столтенберг, объясняя свою позицию, заявил, что «победа [президента России Владимира] Путина будет посланием для него и других авторитарных лидеров, что они могут применить силу, чтобы получить то, что хотят». Это сделает мир опаснее, сказал генсек блока.

Чтобы предотвратить подобный исход, Украине следует предоставить «то, что ей нужно для того, чтобы победить и восторжествовать как суверенное, независимое государство в Европе», добавил политик. Поддерживать Киев необходимо ради обеспечения безопасности стран — участниц конференции, заключил он.

Российские власти критикуют поставки Западом оружия Украине и заявляют, что они ведут к эскалации. Поставки принесут самой Украине больше страданий и не помешают достичь поставленных целей, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. США вместе с союзниками взяли курс на «безудержную эскалацию» и «безудержное повышение ставок», отмечал замглавы российского МИДа Сергей Рябков. Люди, руководящие операцией с российской стороны, наоборот, не допускают эскалации и действуют «расчетливо и хладнокровно», подчеркивал дипломат.

Столтенберг, в свою очередь, называл отправку оружия на Украину единственным способом установить там «прочный, справедливый мир». Он заявлял, что уверен в победе Киева, и допускал многолетнее противостояние России и Запада.