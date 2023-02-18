В США заявили о поддержке безопасности и независимости Молдавии

США поддерживают безопасность и суверенитет Молдавии, заявил госсекретарь Энтони Блинкен во время встречи с президентом Майей Санду. Об этом сообщает CNN.

«Мы решительно поддерживаем Молдавию, поддерживаем ее безопасность, независимость, территориальную целостность и очень важные реформы, которые предпринимают президент и правительство», — сказал Блинкен, уточнив, что в США обеспокоены попытками России «дестабилизировать правительство» республики.

15 февраля генсек Йенс Столтенберг заявил, что страны НАТО договорились улучшить поддержку обороноспособности Молдавии и Грузии, а также повысить их совместимость со странами альянса.

В январе Санду заявила, что из-за военных действий на Украине руководство страны обдумывает пересмотреть вопрос о своем нейтралитете и вступить в военный блок НАТО. Через несколько дней глава Минобороны Анатолий Носатый сообщил, что республика на данном этапе не сможет вступить в Североатлантический альянс из-за несоответствия стандартам НАТО.

МИД России опровергает утверждения, что Москва пытается дестабилизировать ситуацию в Молдавии. Подобные высказывания в министерстве назвали «необоснованными и бездоказательными». По версии ведомства, эта «дезинформация» была запущена со стороны Киева, поскольку истинная цель украинский властей «заключается в том, чтобы втянуть Кишинев в жесткое противостояние с Россией».