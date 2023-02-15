НАТО решило усилить поддержку «находящихся в опасности» Грузии и Молдавии

Йенс Столтенберг (Фото: Johanna Geron / Reuters)

Страны НАТО договорились улучшить поддержку оборонного потенциала Грузии и Молдавии, а также повысить их совместимость со странами альянса, сообщил генсек Йенс Столтенберг по итогам заседания в Брюсселе глав Минобороны стран НАТО.

«Министры также обсудили наши обязательства по отношению к другим партнерам, которые находятся в опасности, в том числе к Боснии и Герцеговине, Грузии и Молдавии. Мы договорились усилить поддержку для улучшения их оборонных возможностей, устойчивости и совместимости с НАТО», — сказал он.

О планах обсудить поддержку стран Столтенберг заявил 13 февраля. Он назвал их «ценными партнерами» альянса, которые сталкиваются с «российскими угрозами».

В январе президент Молдавии Майя Санду заявила, что в связи с военными действиями на Украине обдумывает возможность пересмотреть вопрос о своем нейтралитете и вступлении в военный блок НАТО. Через несколько дней глава Минобороны страны Анатолий Носатый сообщил, что республика на данном этапе не готова вступить в Североатлантический альянс из-за несоответствия стандартам НАТО.



Нейтральный статус республики закреплен в ее Конституции. Согласно ст. 11 Молдавия провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения у себя вооруженных сил других стран. При этом оспаривание этого статуса или попытка его упразднить «не могут быть расценены иначе как прямая атака на Конституцию, на мир и спокойствие».

В июне 2022 года грузинский премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Грузия должна урегулировать территориальные вопросы перед вступлением в НАТО.



«Мы понимаем, что членство в НАТО зависит не только от наших желаний. Между всеми странами [альянса] должен быть достигнут консенсус, чтобы Грузии предоставить членство в НАТО. Мы не наивные и понимаем, что у Грузии есть территориальные проблемы», — сказал Гарибашвили.