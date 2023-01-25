В Минобороны Молдавии заявили о неготовности к вступлению в НАТО

Анатолий Носатый (Фото: Dumitru Doru / EPA / ТАСС)

Молдавия на данном этапе не готова вступить в Североатлантический альянс из-за несоответствия стандартам НАТО. Об этом заявил глава Минобороны страны Анатолий Носатый в эфире телеканала RliveTV.

«НАТО — очень сильный военно-политический союз, а одного желания стать его членом недостаточно. Надо соответствовать, быть принятым, внедрить стандарты в систему подготовки, оснащения», — сказал Носатый (цитата по IPN).

Он отметил, что вопрос о вхождении в НАТО не обсуждается и дискуссия об этом существует лишь в рамках общественной полемики.

Министр обороны Молдавии подчеркнул, что пересмотр нейтрального статуса должен учитывать мнение граждан, как и сама тема вступления в НАТО — она должна стать «предметом обсуждения, анализа». По мнению Носатого, это демократический процесс, который должен пройти в соответствии «со всеми положениями».

21 января президент Молдавии Майя Санду заявила в интервью Politico, что в связи с военным конфликтом на Украине руководство страны обдумывает возможность пересмотреть вопрос о своем нейтралитете и вступить в военный блок. Отвечая на вопрос о перспективах вступления страны в НАТО, Санду сказала, что Кишинев пока обдумывает свой следующий шаг. «Сейчас идет серьезное обсуждение нашей способности защитить себя, можем ли мы сделать это сами или нам следует стать частью более крупного альянса», — отметила президент.

Нейтральный статус республики закреплен в ее основном законе. Согласно ст. 11 Конституции Молдавия провозглашает свой постоянный нейтралитет и не допускает размещения у себя вооруженных сил других стран. При этом оспаривание этого статуса или попытка его упразднить «не могут быть расценены иначе как прямая атака на Конституцию, на мир и спокойствие».

В конце декабря замминистра иностранных дел России Михаил Галузин предупреждал, что диалог между Молдавией и НАТО «подрывает безопасность» государства. По его словам, «безрассудное накачивание» той или иной страны западным вооружением и наращивание сил НАТО «приближает к катастрофе». В Кишиневе напомнили, что Молдавия — «мирное и нейтральное государство», однако нейтралитет не означает изоляцию, демилитаризацию или игнорирование обстановки в мире.