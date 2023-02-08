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Сунак назвал срок прибытия танков Challenger на Украину

Британский премьер Сунак: первые танки Challenger доставят на Украину в марте
Риши Сунак и Владимир Зеленский
Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото: Andrew Matthews / Getty Images)

Первые британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским на военной базе в британском графстве Дорсет.

«Мы ускоряем доставку нашей техники и техники наших союзников, чтобы гарантировать, что она прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы. Украинские экипажи, прибывшие [в Великобританию] на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории в следующем месяце», — сказал британский премьер.

Зеленский приехал в Великобританию днем 8 февраля. Он встретился с Сунаком и королем Великобритании Карлом III, а также выступил перед британским парламентом. Сунак по итогам встречи с украинским президентом пообещал расширить подготовку украинских военных, которых уже обучает страна, и поставить Украине оружие большей дальности.

Британский премьер анонсировал поставки Киеву танков Challenger 14 января. Через два дня о них объявил министр обороны Бен Уоллес. В конце месяца в Великобританию прибыли украинские военные, их обучат управлять этими танками.

Challenger 2 — основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems в 1994 году. Он оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-миллиметровыми пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Challenger 2 является одним из наиболее тяжелых западных танков — его масса почти 75 т.

В Кремле сообщения о поставках Киеву танков восприняли негативно. Передача Киеву такого вооружения только затянет конфликт и «доставит больше бед» Украине, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также пообещал, что все направленные Киеву танки «будут гореть».

Теги
Персоны
Риши Сунак Великобритания танки Украина поставки оружия

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
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