Сунак назвал срок прибытия танков Challenger на Украину

Риши Сунак и Владимир Зеленский (Фото: Andrew Matthews / Getty Images)

Первые британские танки Challenger 2 прибудут на Украину в марте. Об этом сообщил премьер-министр Великобритании Риши Сунак на совместной пресс-конференции с украинским президентом Владимиром Зеленским на военной базе в британском графстве Дорсет.

«Мы ускоряем доставку нашей техники и техники наших союзников, чтобы гарантировать, что она прибудет на передовую в ближайшие дни и недели, а не месяцы или годы. Украинские экипажи, прибывшие [в Великобританию] на прошлой неделе, будут использовать танки Challenger 2 для защиты украинской суверенной территории в следующем месяце», — сказал британский премьер.

Зеленский приехал в Великобританию днем 8 февраля. Он встретился с Сунаком и королем Великобритании Карлом III, а также выступил перед британским парламентом. Сунак по итогам встречи с украинским президентом пообещал расширить подготовку украинских военных, которых уже обучает страна, и поставить Украине оружие большей дальности.

Британский премьер анонсировал поставки Киеву танков Challenger 14 января. Через два дня о них объявил министр обороны Бен Уоллес. В конце месяца в Великобританию прибыли украинские военные, их обучат управлять этими танками.

Challenger 2 — основной боевой танк Сухопутных войск Великобритании, разработанный компанией BAE Systems в 1994 году. Он оснащен 120-миллиметровой нарезной пушкой L30A1 и двумя 7,62-миллиметровыми пулеметами. Эффективная дальность стрельбы — 8 км. Challenger 2 является одним из наиболее тяжелых западных танков — его масса почти 75 т.

В Кремле сообщения о поставках Киеву танков восприняли негативно. Передача Киеву такого вооружения только затянет конфликт и «доставит больше бед» Украине, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он также пообещал, что все направленные Киеву танки «будут гореть».