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Сунак и Дуда призвали увеличить военную помощь Киеву в ближайшие недели

Риши Сунак и Анджей Дуда призвали увеличить военную помощь Киеву в ближайшие недели
Анджей Дуда и&nbsp;Риши Сунак
Анджей Дуда и Риши Сунак (Фото: Stefan Rousseau / Getty Images)

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак и президент Польши Анджей Дуда договорились о необходимости увеличить военную помощь Украине. Об этом говорится в сообщении пресс-службы британского правительства.

«Стороны согласились, что в ближайшие недели важно ускорить поддержку Украины, и лидеры обсудили подготовку украинских пилотов на самолетах НАТО, которая вскоре начнется в Великобритании», — говорится в сообщении.

Обе страны поставляют Украине оружие и боеприпасы, а также оказывают гуманитарную помощь.

Передача британских самолетов Украине была одной из тем переговоров Владимира Зеленского и Сунака во время визита украинского президента в Лондон. О том, что украинские летчики уже проходят подготовку в Великобритании, заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

При этом сам Сунак заявил, что Киев и Лондон обсуждают безопасные цепочки поставок и хранения машин, а решение об отправке боевых самолетов должно приниматься совместно с союзниками по НАТО.

Российская сторона неоднократно критиковала поставки западного оружия на Украину и обсуждение будущей военной помощи. По мнению Кремля, от этого напряженность конфликта только возрастает, но изменить ситуацию поставки оружия не смогут.

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Украина Польша Великобритания Риши Сунак Анджей Дуда поставки оружия
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