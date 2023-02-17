Кремль ответил на идею Лукашенко провести встречу с Байденом и Путиным

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Идея президента Белоруссии Александра Лукашенко пригласить президента США Джо Байдена на встречу с российским коллегой Владимиром Путиным является инициативой белорусского лидера, заявил журналистам пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Это новая инициатива президента Белоруссии [Александра Лукашенко]. Мы слышали заявление Белого дома, что других остановок [на маршруте президента США], кроме как в Польше, не планируется», — сказал Песков.



На вопрос, готов ли Путин к таким переговорам, Песков ответил, что президент готов к сегодняшней встрече с Лукашенко. «Президент Путин всегда готов к диалогу с президентом Белоруссии, который будет сегодня с визитом в Москве», — сказал он.

16 февраля Лукашенко во время встречи с журналистами заявил, что пригласил Байдена в Минск. «И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два «агрессора» и «миролюбивый» президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну <...> — примем его. У нас море международных аэропортов. Его борт номер один здесь приземлится», — говорил Лукашенко.

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