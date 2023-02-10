Белый дом подтвердил визит Байдена в Польшу в феврале

Джо Байден (Фото: Drew Angerer / Getty Images)

Президент США Джо Байден в конце февраля посетит Польшу и встретится с польским коллегой Анджеем Дудой, сообщила представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге, трансляция велась на сайте администрации американского лидера.

Байден и Дуда обсудят вопросы двустороннего сотрудничества, а также коллективные усилия по поддержке Украины. Президент США подтвердит, что Вашингтон будет поддерживать Киев «столько, сколько потребуется», сказала Жан-Пьер. Кроме того, по ее словам, Байден встретится с лидерами так называемой «бухарестской девятки» — девяти стран восточного фланга НАТО.

Координатор стратегических коммуникаций Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, отвечая на вопрос, заявит ли Байден о дополнительной поддержке Украины, сказал, что не будет «опережать президента». «Я думаю, он точно даст понять, что дополнительная помощь в сфере безопасности, дополнительная финансовая поддержка, дополнительная помощь Украине будет предоставляться США, но я не буду забегать вперед», — сказал он.

Ранее о том, что Байден может посетить Польшу накануне годовщины боевых действий на Украине, сообщали польская Dziennik Gazeta Prawna, телеканал NBC и The Wall Street Journal. По данным польской газеты, кроме Дуды американский лидер встретится также с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Сам Байден в конце января также говорил о планах посетить Польшу, но не уточнил, когда намечена поездка, отмечал Reuters.