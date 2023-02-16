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Лукашенко пригласил Байдена в Минск на встречу с Путиным

Лукашенко пригласил Байдена в Минск «сесть и решить всю проблему» на встрече с Путиным
Джо Байден
Джо Байден (Фото: Anna Moneymaker / Getty Images)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил американского президента Джо Байдена в Минск на встречу с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом он заявил на встрече с белорусскими и иностранными журналистами, передает «БелТА».

«И даже Путин подлетит в Минск, и встретимся здесь втроем: два «агрессора» и «миролюбивый» президент. Почему нет? Ради прекращения войны. Вот если он хочет прекратить войну <...> — примем его. У нас море международных аэропортов. Его борт номер один здесь приземлится», — сказал Лукашенко.

Президент добавил, что готов отправить за Байденом Boeing в соседнюю Польшу. Встреча, если она состоится, по словам Лукашенко, пройдет в присутствии журналистов. На ней три президента «сядут и решат всю проблему», предположил Лукашенко.

В Кремле ранее анонсировали встречу российского и белорусского лидеров 17 февраля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что она пройдет в Ново-Огарево.

В конце марта прошлого года директор по коммуникациям Белого дома Кейт Бедингфилд заявила, что встреча Владимира Путина и Джо Байдена возможна только в случае деэскалации на Украине. Сам Байден за несколько дней до этого допустил встречу с Путиным, отметив, что это зависит от темы переговоров.

Путин и Байден встречались в Женеве в июне 2021 года. Главы государств тогда договорились вернуть отозванных ранее послов в Москву и Вашингтон, а также «запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности».

Путин после встречи заявил, что в отношениях между странами накопилось «много завалов», но враждебности на переговорах не было. Байден назвал атмосферу саммита «хорошей и позитивной».

Теги
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Владимир Путин Джо Байден Александр Лукашенко Минск переговоры

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года

Владимир Путин

политик, президент России

7 октября 1952 года

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политик, президент США

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